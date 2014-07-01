АнекдотыКонфликт поколений
|Конфликт поколений-2017:
— Превед!
— Дратути.
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|- Папа, давай съездим в Грецию, пирамиды посмотрим, сфинксов.
- Давай лучше съездим в твою школу - географичке в глаза посмотрим?!
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|Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу:
— Здравствуйте, я бы хотела приобрести "Рено".
— Модель?
— Нет, секретарша. Но за комплимент спасибо!
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***
|Своим бывшим надо желать только удачи... Счастье свое они уже профукали!
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***
|Универ. Группа 13 человек, 4 курс, специальность инженерная. Преподаватель, впав в лирическое настроение, спрашивает у студентки: - Вот ты, что тебя побудило поступить на такую техническую специальность? Студентка, театрально вздохнув, отвечает: - Я думала, здесь будет много мальчиков! Остальные 9 присутствующих девочек грустно потупили глазки.
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***
| 0 С. Дистиллированная вода замерзает. Вода в реке Ванда (в Финляндии) слегка густеет.
- 5 С. Люди в Калифорнии заморожены почти насмерть. Финны идут на последние шашлыки перед зимой.
- 10 С. Британцы включают отопление в домах. Финны одевают рубашки с длинным рукавом.
- 20 С. Австралийцы улетают на Майорку. Финны празднуют Мidsummеr (праздник среднего лета) - осень уже пришла.
- 30 С. Люди в Греции умирают от холода и исчезают с лица земли. Финны начинают стирать белье в помещении.
- 40 С. Париж разваливается от мороза. Финны стоят в очереди у киосков с хот- догами.
- 50 С. Полярные медведи начинают эвакуацию с северного полюса. Финская армия откладывает учения по "зимнему выживанию" до наступления настоящей зимы.
- 60 С. Корватунтури (дом Санта- Клауса) замерз. Финны берут видео напрокат и остаются дома.
- 70 С. Предатель Санта уезжает на юг. Финны ощущают жажду, поскольку не могут хранить Коссу (финская водка) на морозе. Финская армия выходит на зимние учения.
- 183 С. Микробы умирают. Финские коровы жалуются, что у доярок холодные руки.
- 273 С. Движение всех молекул останавливается. Финны ругаются "Перкеле, сегодня на улице холодно".
- 300 С. Ад замерз. Финны выиграли кубок Евровидения. Русские ежатся и начинают сомневаться в глобальном потеплении климата.
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Конфликт поколений-2017: — Превед! — Дратути....
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