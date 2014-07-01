АнекдотыСтрашные русские хакеры
|— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник с доступом к интернету.
— Почему ты так думаешь, Джон?
— Понимаешь, в последний заказ, который сделал холодильник, кроме обычных продуктов вошли гречка, квас и портрет Путина.
|
***
|Наконец-то русские хакеры взломали бортовой компьютер Миг-29.
Теперь он имеет нескончаемый запас топлива, бесконечное вооружение и бессмертен!
|
***
|Русские хакеры взломали ракету "ТОМАГАВК" теперь она называется "БУМЕРАНГ".
|
***
|- Китайские хакеры, взломав сеть Пентагона, были сильно удивлены, встретив на главном сервере сидящих в чате русских школьников.
|
***
|Маленькие хитрости. Если вы еще вчера вечером выгнали своего мужа из дома, а он до сих пор сидит под дверью, попробуйте поставить другой пароль на Wi-Fi.
|
***
|— Как все-таки в Америке попирают права людей! Представляете, семью негров, с детьми, выселяют из государственной квартиры посреди зимы!
— А где это вы такое вычитали?
— Да, вот, везде пишут: "После инаугурации Трампа Обама покинет Белый Дом. "
Поворчим немного
А после салюта убрать - не барское дело?...
Отгремели новогодние салюты, люди порадовались и разошлись....
Дежурный по городу
Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...
Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....
В мире
Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским...
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций....
В Европарламенте задумались о выплате базового дохода всем...
Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада....
Турецкий грузовой "Боинг" упал на дачный поселок в Киргизии...
Число жертв авиакатастрофы в Киргизии достигло 37....
Есть анекдот!
Страшные русские хакеры...
— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Выбор редакции
Честно работала, а при увольнении осталась ни с чем...
Вы работали, получали зарплату, но, оказавшись без работы....
«Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть...
Иеромонах Алексей (Вишневский), иерей Даниил Доронин, протодиакон Вадим Талаев....
«Ильмарине» на новой сцене...
В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....