Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу, и с тех пор я понял, что папы не существует.

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Народная примета: "Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это - Санта-Клаус"!

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- Приходите к нам с женой на Новый год.

- Мы не сможем.

- О, это очень любезно с вашей стороны.

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Дед Мороз, уже хорошенький, приходит по очередному вызову:

- Чтобы ты хотел, милый мальчик, в подарок? Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда Мороза по морде.

- Мальчик, за что?

- А это за прошлый год.

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Утром первого января из детской раздается крик:

- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! А под елкой ничего нет!

- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.

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