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Анекдоты
Дед Мороз и подарки

Дата публикации: Сегодня, 14:09

Дед Мороз и подарки

 

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу, и с тех пор я понял, что папы не существует.

 

***

 
Народная примета: "Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это - Санта-Клаус"!

 

***

 
- Приходите к нам с женой на Новый год.
- Мы не сможем.
- О, это очень любезно с вашей стороны.

 

***

 
Дед Мороз, уже хорошенький, приходит по очередному вызову:
- Чтобы ты хотел, милый мальчик, в подарок? Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда Мороза по морде.
- Мальчик, за что?
- А это за прошлый год.

 

***

 
Утром первого января из детской раздается крик:
- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный футбол подарит! А под елкой ничего нет!
- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.

 

***

 
В семье было двое детей - один пессимист, а другой оптимист. Приближается новый год. Решили их родители "уровнять", ну чтобы не такие крайности были, и приготовили подарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского навоза. Утром дети просыпаются... Пессимист:
- Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я хотел большую... коричневая, а я хотел серую в яблоках... Деревяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю...
Оптимист:
- А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

 

 

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