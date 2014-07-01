Идея: перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор. И нарядно, и будет чем шантажировать коллег.

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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы всё стёр.

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- Почему я не люблю корпоративы? Да потому, что после них надо всегда искать новую работу...

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Если честно, шоппинг куда лучше, чем психотерапия. Цена одна, но вы остаетесь с платьем.

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Новогоднего настроения нет настолько, что увидев в подъезде елочную ветку, подумал, что кого-то хоронили...

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