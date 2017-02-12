Звезды говорят

РазвлеченияЗвезды говорят
Гороскоп на неделю
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Овен (21.03 - 20.04)У Овнов вся неделя проходит в напряженном ритме. Возможно, вы захотите проявить инициативу в каком-то деле, однако люди, от которых во многом зависит успех дела, могут отказать вам в поддержке. Попытка действовать в одиночку может привести к излишне большим затратам времени и сил при минимальном результате.
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Телец (21.04 - 21.05)Тельцы часто могут ощущать себя некомфортно. Во многом это может быть связано с какими-то прежними обязательствами, которые вы давали и теперь вынуждены их исполнять. Обстоятельства могут измениться и перед вами могут открыться новые перспективы, однако вы не сможете начать действовать, поскольку связаны прежними обязательствами.
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Близнецы (21.05 - 21.06)У Близнецов, состоящим в романтических отношениях, на этой неделе могут быть частые ссоры и споры с любимым человеком. Во многом причиной разлада отношениях могут стать ваши друзья и подруги. Они могут позвать вас на увеселительные вечеринки и предложить другие развлечения. Однако вашему любимому человеку их предложения могут не понравиться. И на этой почве могут возникать конфликты в любви.
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Рак (22.06 - 22.07)Ракам следует быть готовыми к реагированию на напряженные
ситуации в самых разных сферах деятельности. Вы вряд ли дождетесь спокойствия и гармонии в партнерских отношениях, в семейной жизни и в карьере. В целом на этой неделе, вам, возможно, придется вращаться как белка в колесе между интересами семьи, партнерства и карьеры.
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Лев (23.07 - 23.08)У Львов неделя складывается весьма нестабильно. Вам потребуется немалый запас терпения и выдержки, чтобы сохранить в равновесии вашу нервную систему, которая будет испытывать серьезные перегрузки. Прежде всего, следует отметить, что не нужно доверять обещаниям других людей. Высока вероятность того, что данные вам обещания так и останутся неисполненными – и не следует по этому поводу напрасно нервничать.
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Дева (24.08 - 23.09)У Дев эта неделя может быть связана с острой нехваткой финансов. Это особенно актуально для тех, у кого имеются крупные долги, для погашения процентов по которым требуется выделять значительные суммы денег. Звезды советуют вам проявить осмотрительность и не делать крупных покупок. Велика вероятность увлечься шопингом и в своих тратах выйти за
рамки бюджета.
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Весы (24.09 - 23.10)Типичные Весы в течение большей части этой недели могут испытывать трудности в партнерских отношениях. Возможно, со стороны партнера будут исходить неожиданные идеи и инициативы, к которым вы будете склонны относиться скептически. И ваша неготовность поддержать партнера может усилить градус напряженности в ваших отношениях.
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Скорпион (24.10 - 22.11)В будние дни недели Скорпионы могут почувствовать недомогание. В эти дни ваш энергетический потенциал может ослабнуть и вам будет сложнее справляться с текущими делами. Возможны технические сбои в повседневной работе. В трудовом коллективе не исключены конфликтные ситуации, которые будут отнимать много психической энергии.
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Стрелец (23.11 - 21.12)У типичных Стрельцов основной темой недели могут стать романтические отношения. Следует отметить, что если вы сравнительно недавно поддерживаете любовную связь, то такие отношения могут войти в полосу нестабильности. Как с вашей стороны, так и со стороны вашей пассии, могут быть внезапные смены настроения.
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Козерог (22.12 - 20.01)Козероги могут испытать прессинг сразу с двух направлений. С одной стороны начальство на работе может повысить требовательность к вам. С другой стороны в вашей семье могут высказать недовольство тем, что вы задерживаете с выполнением каких-то дел, хотя наверняка давали обещание все выполнить. Разрываясь между двумя огнями вы рискуете ничего не сделать в итоге.
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Водолей (21.01 - 20.02)У Водолеев большую часть недели будет сохраняться
нестабильность в контактах с окружающими людьми. Те, кто входит в круг вашего повседневного общения, могут начать вести себя весьма непредсказуемым для вас образом. Во-первых, вам могут начать сообщать сведения, совершенно не соответствующие реальности. Могут всплыть какие-то неприятные слухи и сплетни.
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Рыбы (21.02 - 20.03)В будние дни недели у Рыб могут возникнуть финансовые затруднения. Особенно это касается тех, кто много времени расходует на праздное времяпрепровождение и склонен не особенно считать деньги во время шоппинга. Так вы рискуете увлечься покупками и сами можете не заметить, как выйдете за рамки своих бюджетных возможностей.
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