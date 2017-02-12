Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Развлечения
Звезды говорят

Дата публикации: Сегодня, 12:21

Гороскоп на неделю

 Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов вся неделя проходит в напряженном ритме. Возможно, вы захотите проявить инициативу в каком-то деле, однако люди, от которых во многом зависит успех дела, могут отказать вам в поддержке. Попытка действовать в одиночку может привести к излишне большим затратам времени и сил при минимальном результате.

 Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы часто могут ощущать себя некомфортно. Во многом это может быть связано с какими-то прежними обязательствами, которые вы давали и теперь вынуждены их исполнять. Обстоятельства могут измениться и перед вами могут открыться новые перспективы, однако вы не сможете начать действовать, поскольку связаны прежними обязательствами.

 Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов, состоящим в романтических отношениях, на этой неделе могут быть частые ссоры и споры с любимым человеком. Во многом причиной разлада отношениях могут стать ваши друзья и подруги. Они могут позвать вас на увеселительные вечеринки и предложить другие развлечения. Однако вашему любимому человеку их предложения могут не понравиться. И на этой почве могут возникать конфликты в любви.

 Рак (22.06 - 22.07)

Ракам следует быть готовыми к реагированию на напряженные
ситуации в самых разных сферах деятельности. Вы вряд ли дождетесь спокойствия и гармонии в партнерских отношениях, в семейной жизни и в карьере. В целом на этой неделе, вам, возможно, придется вращаться как белка в колесе между интересами семьи, партнерства и карьеры.

 Лев (23.07 - 23.08)

У Львов неделя складывается весьма нестабильно. Вам потребуется немалый запас терпения и выдержки, чтобы сохранить в равновесии вашу нервную систему, которая будет испытывать серьезные перегрузки. Прежде всего, следует отметить, что не нужно доверять обещаниям других людей. Высока вероятность того, что данные вам обещания так и останутся неисполненными – и не следует по этому поводу напрасно нервничать.

 Дева (24.08 - 23.09)

У Дев эта неделя может быть связана с острой нехваткой финансов. Это особенно актуально для тех, у кого имеются крупные долги, для погашения процентов по которым требуется выделять значительные суммы денег. Звезды советуют вам проявить осмотрительность и не делать крупных покупок. Велика вероятность увлечься шопингом и в своих тратах выйти за
рамки бюджета.

 Весы (24.09 - 23.10)

Типичные Весы в течение большей части этой недели могут испытывать трудности в партнерских отношениях. Возможно, со стороны партнера будут исходить неожиданные идеи и инициативы, к которым вы будете склонны относиться скептически. И ваша неготовность поддержать партнера может усилить градус напряженности в ваших отношениях.

 Скорпион (24.10 - 22.11)

В будние дни недели Скорпионы могут почувствовать недомогание. В эти дни ваш энергетический потенциал может ослабнуть и вам будет сложнее справляться с текущими делами. Возможны технические сбои в повседневной работе. В трудовом коллективе не исключены конфликтные ситуации, которые будут отнимать много психической энергии.

 Стрелец (23.11 - 21.12)

У типичных Стрельцов основной темой недели могут стать романтические отношения. Следует отметить, что если вы сравнительно недавно поддерживаете любовную связь, то такие отношения могут войти в полосу нестабильности. Как с вашей стороны, так и со стороны вашей пассии, могут быть внезапные смены настроения.

 Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут испытать прессинг сразу с двух направлений. С одной стороны начальство на работе может повысить требовательность к вам. С другой стороны в вашей семье могут высказать недовольство тем, что вы задерживаете с выполнением каких-то дел, хотя наверняка давали обещание все выполнить. Разрываясь между двумя огнями вы рискуете ничего не сделать в итоге.

 Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев большую часть недели будет сохраняться
нестабильность в контактах с окружающими людьми. Те, кто входит в круг вашего повседневного общения, могут начать вести себя весьма непредсказуемым для вас образом. Во-первых, вам могут начать сообщать сведения, совершенно не соответствующие реальности. Могут всплыть какие-то неприятные слухи и сплетни.

 Рыбы (21.02 - 20.03)

В будние дни недели у Рыб могут возникнуть финансовые затруднения. Особенно это касается тех, кто много времени расходует на праздное времяпрепровождение и склонен не особенно считать деньги во время шоппинга. Так вы рискуете увлечься покупками и сами можете не заметить, как выйдете за рамки своих бюджетных возможностей.
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос специалисту отдела культуры...

Традиционный инфочас проведёт Дмитрий Вергун....

3 250 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

СБУ решила запретить российской певице въезд на...

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд....

0 73 / Подробнее...

ООН назвала самой счастливой страной мира Норвегию...

В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия....

0 95 / Подробнее...

Трамп назвал Путина «крепким орешком»...

Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей....

0 123 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Ой, и не спрашивайте!...

Хлопчик! Как мне таки пройти на Дерибасовскую?...

0 84 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Пропала кошка

12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Пенсионерка возьмёт в дар холодильник

Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Концерт концертов на сцене культурного центра «Geneva»

22 марта в 18 часов в культурном центре «Geneva»

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Прочь

(2017) ужасы, детектив

Жизнь кабачка

(2016) мультфильм, семейный, драма

Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei

(2017) анимация, семейный

Везучий случай!

(2016) комедия

Никита Кожемяка

(2016) мультфильм, комедия, семейный, фэнтези, приключения

Кинг-Конг: Остров Черепа

(2017) фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Вся афиша кино

От редакции

Сладости и книжки - за самых красивых “нарисованных мам”...

В минувшее воскресенье авторы лучших работ конкурса получили призы.  ...

0 517 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Педагоги и город Нарва заключили договор...

После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....

40 1148 / Подробнее...

За практикой эстонского - в бесплатное кафе...

На сайте фонда «Наши люди» началась регистрация в языковых кафе....

0 647 / Подробнее...

Эва Леннук: “Если мы не будем развивать Эстонию, никто...

В Нарвском замке награды получили юноши и девушки из Нарвы и волости Вайвара....

0 1038 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100