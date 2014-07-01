В Нарве джип сбил девочку

ПроисшествияВ Нарве джип сбил девочку
Как сообщает портал rus.err.ee со ссылкой на полицию, в среду около 12:25 у дома №4 на улице Кренгольми, где переходившую дорогу в не предназначенном для этого месте 14-летнюю девочку сбил автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 56-летний мужчина.
Пешехода доставила в Нарвскую больницу.
Источник rus.err.ee
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