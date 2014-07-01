В Нарве пострадал упавший с лестницы строитель

Дата публикации: Сегодня, 10:15

В Нарве пострадал мужчина, который во время работы упал с лестницы.

В 16.10 во вторник на улице Кадастику в Нарве упал с лестницы выполнявший рабочие задания 61-летний мужчина. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, сообщила Идаская префектура.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил трудового здравоохранения и безопасности труда по неосторожности, повлекшем за собой тяжелую травму.

BNS