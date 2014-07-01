Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 10:40

Физическое насилие

19 октября в Нарве в квартире на ул. Тиймана 18-летний молодой человек напал на 16-летнюю девушку.

21 октября в Нарве на парковке возле магазина на ул. Кангеласте был избит 20-летний мужчина.

21 октября в Нарве в квартире на ул. Кангеласте 67-летний мужчина был избит собственным сыном. Полиция задержала 46-летнего мужчину.

21 октября в Навре на ул. Пушкина было совершено нападение на 39-летнего мужчину.

22 октября в Нарве в квартире на ул. Виру на 44-летнюю женщину напал ее сожитель. Полиция задержала 48- летнего мужчину.

22 октября в Силламяэ было совершено нападение на 30-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

22 октября в Нарве в развлекательном заведении на ул. Мыйза было совершено нападение на 29-летнего мужчину.

Присвоение имущества

20 октября в Нарве на территории предприятия на ул. Линда был присвоен мобильный телефон OnePlus в чехле. Ущерб составил 564 евро.

Будни спасателей

21 октября в 16.43 спасатели потушили мусор, который горел возле мусорного контейнера на Таллиннском шоссе в Нарве.

23 октября в 20.15 спасатели потушили мусорный контейнер, который горел на Таллиннском шоссе в Нарве.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента