Полиция просит помощи в поиске 15-летней Божены

Дата публикации: Вчера, 22:22

Полиция просит помощи в поисках 15-летней Божены, которая не вернулась во вторник в находящийся в Таллинне приют. У девушки есть знакомые по всей Эстонии и она может находиться вне Таллинна.

Девушка и раньше уходила из дома, но не на столь долгое время. Божена может быть в обществе юноши. Полицейские общались с близкими девушки, работниками приюта, друзьями и проверили места, где она могла находиться. Молодежному полицейскому удалось пообщаться с Боженой по смс, но девушка до сих пор не найдена. Девушка может находиться и за рубежом.

Божена среднего телосложения, ее рост 165 см, у нее длинные крашеные в черный цвет волосы и карие глаза. Девушка носит очки в темной оправе. В последний раз на ней было пальто черного цвета с меховым воротником, черный свитер и коричневые походные кроссовки.

Просим всех, кто заметит девушку, соответствующую описанию и изображению на фото, сообщить об этом полиции по номеру 112.

Виктория Корпан

пресс-секретарь