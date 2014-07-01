Российский гражданин пытался совершить в Нарве самосожжение

Дата публикации: Вчера, 15:09

В воскресенье в центре Нарвы гражданин России пытался поджечь себя в знак протеста против Эстонской Республики, передал новостной портал ERR.

Пытавшийся около 13.30 на Петровской площади поджечь себя тяжелых травм не получил, поскольку сбросил огонь с себя и затушил пламя. По предварительным данным, это российский гражданин, который, по его словам, протестовал против Эстонской Республики, передает новостной портал ERR От более подробных комментариев мужчина отказался. Патруль полиции забрал у него канистру с бензином и задержал мужчину.

На месте происшествия мужчиной занимаются скорая помощь и полиция.

Как сообщает Postimees, пока нет абсолютной ясности, является ли этот человек на самом деле гражданином России.

BNS