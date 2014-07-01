Полиция просит помощи свидетелей ДТП

Дата публикации: Сегодня, 12:41

Во вторник, 11 октября, с 7.40 до 12 часов в Нарве на парковке у спортивного стадиона на ул. Харидусе произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Водитель скрылся с места происшествия.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит людей, ставших свидетелями этого ДТП, позвонить в Нарвское отделение полиции по номеру 357 6031 или написать э-письмо по адресу ida.vihje@politsei.ee.

По информации Департамента полиции.