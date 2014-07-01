Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 11:55

Угрозы

7 октября в полицию обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что ее 39-летний супруг угрожает ей по телефону физической расправой.

Физическое насилие

6 октября в Нарве в квартире на ул. Уускюла 46-летний мужчина напал на свою 71-летнюю мать.

6 октября в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми 32-летнюю женщину избил ее бывший сожитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

6 октября в Нарве в квартире на ул. Ору 29-летний пьяный мужчина избил свою 34-летнюю сожительницу.

7 октября на Таллиннском шоссе в Нарве 33-летний мужчина избил свою 36-летнюю сожительницу.

8 октября в Нарве в квартире на ул. Герасимова 22-летняя женщина пострадала в результате драки со своим 29-летним братом.

8 октября в Нарве на ул. Тиймана 29-летнюю женщину избил ее бывший сожитель. Полиция задержала 31-летнего мужчину.

8 октября в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе в ходе ссоры с сыном пострадала 68-летняя женщина. Полиция задержала 36-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

9 октября в Нарве 34-летний мужчина избил свою бывшую 27-летнюю сожительницу.

Кражи

В период между 2 и 5 октября в Нарве из гаражного бокса на ул. Раху были украдены комплект зимней резины с дисками и рабочие инструменты. Ущерб составил 400 евро.

5 октября в Нарве из припаркованного на Таллиннском шоссе легкового автомобиля было украдено таксооборудование. Ущерб составил 400 евро.

Будни спасателей

7 октября в 16.38 поступило сообщение, что в Нарве на втором этаже пятиэтажного дома сработал дымовой датчик. Как позднее выяснилось, тревога была вызвана подгоревшей на кухне пищей. Прибывшие на место спасатели провентилировали помещение.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента