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В эстонском регионе Ярвамаа медведь напал на охотника

Дата публикации: Сегодня, 17:23

В эстонском регионе Ярвамаа медведь напал на охотника

 

В эстонском регионе Ярвамаа медведь напал на участвовавшего в облаве охотника, мужчина госпитализирован, сообщает местное издание "Jarva Teataja".

Около 11 часов в воскресенье медведь напал на члена общества охотников, участвовавшего в облаве на лосей в районе деревни Рыху. 61-летний охотник с почти 40-летним стажем успел один раз выстрелить для самозащиты, но этого оказалось недостаточно, чтобы застрелить зверя.

Охотник получил тяжелые травмы, но его жизнь вне опасности. Мужчина госпитализирован, его состояние стабильно.

Раненое животное сбежало. Молодую медведицу позже нашли другие участвовавшие в облаве охотники.

Газета отмечает, что медведи редко нападают на людей. Последний серьезный инцидент в Эстонии был зафиксирован в 2013 году в Вырумаа, когда медведь напал на пожилого мужчину, собиравшего неподалеку от своего хутора малину. Мужчина закричал, и медведь сбежал. В 2011 году в Йыгевамаа медведица с медвежатами напала на мужчину, который искал на вырубке короедов. Медикам пришлось наложить на ногу мужчины 17 швов.

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