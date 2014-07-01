Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 15:57

Физическое насилие

24 сентября в Нарве в квартире на ул. Раху на 53-летнюю женщину напала ее 29-летняя дочь.

24 сентября в Нарве в квартире на ул. Кереса на 30-летнюю женщину напал ее сожитель. Полиция задержала 37- летнего мужчину.

Кражи

22 сентября в Нарве возле учебного заведения на ул. Пяхклимяэ была украдена школьная сумка, в которой находились мобильный телефон Sony и книги. Ущерб - 300 евро.

24 сентября неизвестные проникли в квартиру на ул. Виру в Нарве и украли два телевизора и микроволновку. Ущерб составил 840 евро.

24 сентября в Нарве из квартиры на ул. Кангеласте были украдены наличные деньги в сумме 900 евро.

Будни спасателей

25 сентября поступило сообщение, что в Нарве в одной из квартир на ул. Туру сработал дымовой датчик и ощущался запах гари. Прибывшие на место спасатели выяснили, что жильцы в квартире на третьем этаже забыли на плите пищу, из-за чего сработал датчик и соседи подняли тревогу. Спасатели проветрили помещение.

По информации Департамента полиции,

погранохраны и Спасательного департамента