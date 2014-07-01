Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 17:37

Пожар а чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе в Нарве распространился на площадь в 200 квадратных метров. Кадр из оперативной съемки пожарных.

Физическое насилие

15 сентября в Силламяэ в квартире на ул. Ранна 52-летний мужчина избил свою 40-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

Кражи

17 сентября в Нарве из припаркованного на ул. Графова грузового автомобиля украли два аккумулятора. Ущерб составил 500 евро.

Будни спасателей

18 сентября в 14.55 в Силламяэ спасатели выехали к заброшенному зданию на ул. Румянцева, где на втором этаже загорелся пол. Пожар был потушен в 15.11.

17 сентября в 9.45 поступило сообщение о пожаре на чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе в Нарве. Пожар распространился на площадь в 200 квадратных метров. С верхних этажей здания было эвакуировано 10 человек. Пожар был потушен в 10.16.

16 сентября в 12.30 спасателей вызвали на ул. Ранна в Силламяэ. Как оказалось, в одной из квартир сгорела пища. Спасатели проветрили помещение. В квартире имелся исправный дымовой датчик.

16 сентября в Нарве в 22.41 на ул. Тулевику был потушен горящий мусорный контейнер.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента