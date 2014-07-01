Спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома

Дата публикации: Сегодня, 12:08

В воскресенье утром спасатели из Идаского спасательного центра эвакуировали девять человек из загоревшегося многоквартирного дома в Нарве.

В 9.45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре — на чердаке пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе загорелось 200 кв. м изоляции.

По словам пресс-секретаря спасательного центра, спасатели эвакуировали с верхнего этажа здания девять человек, ни один из них не пострадал. Пожар потушили к 10.16.