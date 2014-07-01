Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 11:05

ДТП

13 сентября в Нарве на ул. Кереса легковой автомобиль не вписался в поворт и врезался в тротуарный бордюр. Машина разбила картер двигателя. К счастью, пожара не произошло. Полиция задержала водителя, который оказался пьян.

Физическое насилие

8 сентября в Нарве на ул. Туру 56-летний мужчина ударил 54-летнюю женщину-полицейского, которая находилась при исполнении служебных обязанностей. Полицейские задержали мужчину. Пострадавшая сотрудница полиции продолжила патрулирование.

9 сентября в Нарве на ул. Вестервалли 48- летний мужчина избил свою 56-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

В ночь на 9 сентября в Нарве на ул. Креэнхольми 16-летний молодой человек напал на 39-летнего мужчину. Полиция задержала юношу.

Уничтожение чужого имущества

10 сентября в Нарве во дворе частного дома на ул. Тяхе был подожжен легковой автомобиль Mercedes-Benz. Ущерб составил 8000 евро. Ведется следствие.

Кражи

8 сентября в Силламяэ с лестничной площадки дома на ул. Кеск был украден велосипед Neurer. Ущерб составил 291 евро.

10 сентября неизвестные проникли в гаражный бокс на ул. Вакзали в Нарве и украли бензопилу и набор слесарных инструментов. Ущерб составил 460 евро.

Будни спасателей

Кроме случая с поджогом автомобиля в Нарве на ул. Тяхе 10 сентября нарвские спасатели выезжали на ул. Виру. Оттуда в 23.57 поступило сообщение о запахе дыма на лестничной площадке третьего этажа одного из домов. Прибывший на место расчет взломал дверь в квартиру, из которой обильно шел дым. Выяснилось, что на кухне подгорела пища, причем хозяин квартиры спал и на дым не реагировал. Спасатели вывели его из квартиры и передали в руки медиков. К счастью, мужчина не пострадал. В квартире не было датчика дым.

Спасатели напоминают, что датчик дыма - это не просто бессмысленный гаджет, наличие которого требует закон. Он реально может спасти вам жизнь!

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента