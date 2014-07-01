ПроисшествияИз ювелирного магазина в Нарве украли украшений на сумму около 200 000 евро
Из ювелирного магазина в Нарве украли украшений на сумму около 200 000 евро, воры пока не задержаны.
В четверг полиции поступило сообщение о краже золотых украшений из магазина в торговом центре на Таллиннском шоссе в Нарве. По предварительным данным, сумма убытков может достигать 200 000 евро, сообщила Идаская префектура.
В четверг двое неизвестных мужчин незадолго до 18.10 вошли в магазин, сообщили Идаская префектура и Вируская окружная прокуратура. Мужчины воспользовались возможностью и украли из магазина золотые украшения. Сообщение о краже поступило в полицию около 20.30. Точная сумма убытков устанавливается.
Прокурор Павел Гордиевский подтвердил, что по делу об ограблении магазина возбуждено уголовное дело и сейчас ведется интенсивное расследование. «Выясняется точная сумма убытков, на месте происшествия собирают доказательства. Следователи также используют записью камеры видеонаблюдения», - сказал прокурор. Говорить о подозреваемых пока еще рано.
Глава службы превентивной работы и делопроизводства Нарвского отделения полиции Андрес Ягго сказал, что сразу же после того, как было принято сообщение, на место выехал патруль, который зафиксировал первичные обстоятельства. «Вчерашнее [ поступившее в четверг] сообщение поступило через несколько часов после ограбления. Это осложняет задержание подозреваемых, поскольку со временем можгут исчезнуть так называемые горячие следы, ведущие к преступнику. Нужно как можно скорее сообщать полиции о преступлениях — так выше вероятность быстро найти подозреваемых. Мы продолжаем целенаправленно работать над тем, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и установить виновных», - добавил Ягго.
Следствие по уголовному делу ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.
BNS
Полиция просит всех, кто знает изображенных на фото мужчин или располагает какой-либо информацией, сообщить по телефону 357 6048, 5302 5532 или написать на sergei.maslennikov@politsei.ee.
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