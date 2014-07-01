Двое строителей пострадали при падении с шестого этажа в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 11:45

Иллюстративное фото. Foto: Vallo Kruuser

В Нарве, возле дома на улице Даумана, 7 в среду произошел несчастный случай — двое рабочих упали при выполнении фасадных работ на уровне шестого этажа многоэтажного дома.

"В среду, 30 августа, днем в Нарве произошел несчастный случай, когда двое мужчин в возрасте 31 года и 32 лет упали с высоты. Они были доставлены в больницу", — сообщила порталу rus.err.ee представитель Идаской префектуры.

Пострадавшие получили серьезные травмы, одного отвезли в Ида-Вирускую центральную больницу, второго собираются перевезти в клинику Тартуского университета.

Руководитель патрульной службы нарвского отделения полиции Александр Урб сообщил ERR, что строительная люлька, которая была закреплена на фасаде, развалилась — не выдержала ее металлическая несущая конструкция.

По факту инцидента открыто уголовное дело.