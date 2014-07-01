Полицейская сводка

ПроисшествияПолицейская сводка
Иллюстративное фото.
Убийство
26 августа рано утром в Нарве на ул. Энергия было найдено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Физическое насилие
28 августа в Силламяэ в квартире на ул. Калда 56-летний мужчина избил свою 58-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.
Кража
В ночь на 28 августа неизвестные проникли в припаркованный на проспекте Выйду автомобиль Volkswagen и украли оттуда рабочие инструменты. Ущерб составил 780 евро.
Будни спасателей
26 августа в 8.36 поступило сообщение, что в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми сработал дымовой датчик, а на лестничной площадке ощущается запах дыма. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире загорелся диван. В квартире никого не было. Пожар был потушен.
26 августа в 23.29 спасатели потушили мусорный контейнер, который горел на ул. Карья в Нарва-Йыэсуу.
25 августа в 15.40 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на территории детского сада на ул. Уускюла горит старый диван. Выехавшие на место спасатели потушили пожар к 16.50.
А в 18.24 спасатели потушили мусорный контейнер, который горел на ул. Пяхклимяэ.
По информации Департамента полиции и погранохраны и спасательного департамента
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