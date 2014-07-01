В Нарве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти

Дата публикации: Сегодня, 10:16

В субботу в районе 6 утра в Нарве на улице Энергия было найдено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры полиции Керту Кралль, все подробности происшествия выяснятся в ходе уголовного дела.

По словам читателя Delfi, в воскресенье утром были допрошены жильцы дома, близ которого обнаружен труп.