Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 14:20

С 19 по 20 августа спасатели Ида-Вирума сделали 22 выезда на инциденты, вызванные прошедшей грозой. Иллюстративное фото.

Физическое насилие

19 августа в Нарве на автобусной остановке на ул. Электри неизвестный молодой человек ударил 63-летнюю женщину.

19 августа в Нарве на ул. Креэнхольми 26-летняя женщина ударила металлическим предметом 26-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.

19 августа в Нарве на ул. Выйду было совершено нападение на 25- и 24-летних мужчин.

Кражи

21 августа в Нарве неизвестные разбили лобовое стекло у припаркованного на Таллиннском шоссе автомобиля Renault и украли из салона сумку, в которой находились регистрационные документы на машину, две пары ключей и кошелек с наличными деньгами, документами и банковскими карточками. Ущерб составил 1300 евро.

19 августа в Нарве в магазине на ул. Раквере из кармана 27-летней женщины был украден мобильный телефон Samsung Galaxy. Ущерб составил 719 евро.

18 августа в Нарве в магазине на ул. Пушкина был украден кошелек, в котором находились деньги, скидочные и банковские карточки. Позднее с банковской карточки было снято 560 евро.

Будни спасателей

21 августа в 11.10 расчет спасателей выехал на ул. Графова в Нарве, где штормовой ветер сломал дерево и оно накренилось над улицей. Опасность была ликвидирована.

С 19 по 20 августа спасатели Ида-Вирума сделали 22 выезда на инциденты, вызванные прошедшей грозой. В основном они убирали упавшие на проезжую часть деревья в различных волостях уезда. Ни в одном из случаев люди не пострадали.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента