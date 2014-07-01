Полицейская сводка

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С 19 по 20 августа спасатели Ида-Вирума сделали 22 выезда на инциденты, вызванные прошедшей грозой. Иллюстративное фото.
Физическое насилие
19 августа в Нарве на автобусной остановке на ул. Электри неизвестный молодой человек ударил 63-летнюю женщину.
19 августа в Нарве на ул. Креэнхольми 26-летняя женщина ударила металлическим предметом 26-летнего мужчину. Полиция задержала женщину.
19 августа в Нарве на ул. Выйду было совершено нападение на 25- и 24-летних мужчин.
Кражи
21 августа в Нарве неизвестные разбили лобовое стекло у припаркованного на Таллиннском шоссе автомобиля Renault и украли из салона сумку, в которой находились регистрационные документы на машину, две пары ключей и кошелек с наличными деньгами, документами и банковскими карточками. Ущерб составил 1300 евро.
19 августа в Нарве в магазине на ул. Раквере из кармана 27-летней женщины был украден мобильный телефон Samsung Galaxy. Ущерб составил 719 евро.
18 августа в Нарве в магазине на ул. Пушкина был украден кошелек, в котором находились деньги, скидочные и банковские карточки. Позднее с банковской карточки было снято 560 евро.
Будни спасателей
21 августа в 11.10 расчет спасателей выехал на ул. Графова в Нарве, где штормовой ветер сломал дерево и оно накренилось над улицей. Опасность была ликвидирована.
С 19 по 20 августа спасатели Ида-Вирума сделали 22 выезда на инциденты, вызванные прошедшей грозой. В основном они убирали упавшие на проезжую часть деревья в различных волостях уезда. Ни в одном из случаев люди не пострадали.
По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента
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