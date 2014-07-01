Ночью в Нарве загорелись три автомобиля

Дата публикации: Сегодня, 10:49

Иллюстративное фото.

В ночь на среду в Нарве загорелись три припаркованных в разных местах автомобиля.

Сообщение о первом возгорании поступило спасателям в 1.16, когда выяснилось, что на улице Пяхклимяэ горит автомобиль, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Минуту спустя спасателям поступил вызов на Таллиннское шоссе, где также горел автомобиль. В 3.38 поступил третий вызов. В этот раз автомобиль загорелся на улице Тийги.

Спасатели быстро потушили огонь, люди в этих инцидентах не пострадали.

BNS