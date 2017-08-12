Дата публикации: Вчера, 09:39

В Нарве утонул в пруду человек.

В субботу в 16.07 в кризисный центр сообщили, что в пруду на улице Ору в Нарве утонул мужчина, сообщили в понедельник BNS из Идаского спасательного центра.

Спасатели достали утонувшего из воды на берег, теперь произошедшим занимается полиция.

BNS