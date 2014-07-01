Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 21:56

Ограбление

31 июля в Нарве на Таллиннском шоссе был ограблен 62-летний мужчина. У него были отняты мобильный телефон HTC, документы и банковская карта. Ущерб - 100 евро.

Физическое насилие

31 июля в Нарве в квартире на ул. Йоала на 47-летнюю женщину напал ее супруг. Полиция задержала 47-летнего мужчину.

31 июля в Нарве в квартире на ул. Кангеласте было совершено нападение на 62-летнего мужчину. Пострадавший упал и получил травму. Полиция задержала подозреваемого - 50 летнего мужчину.

30 июля в Нарве возле дома на ул. Кереса в ходе конфликта 28-летний мужчина толкнул 62-летнего. В результате чего пожилой мужчина упал и получил травму.

29 июля в Нарве в квартире на ул. Кангеласте на 20-летнюю женщину напал ее сожитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала 22-летнего мужчину.

Кражи

31 июля в Нарве из квартиры на ул. Раквере были украдены ноутбук Dell и мобильный телефон Sony. Ущерб - 300 евро.

30 июля в Нарве на Таллиннском шоссе были украдены мобильный телефон Samsung и золотая цепочка. Ущерб составил 1000 евро.

28 июля в Нарве из комнаты в общежитии на ул. Энергия были украдены планшет Huawei, мобильный телефон Sam-sung, кошелек и прочие вещи. Ущерб составил 847 евро.

28 июля в Нарве из квартиры на Таллиннском шоссе были украдены планшет и ювелирные изделия. Ущерб составил 1212 евро.

28 июля в Нарве из припаркованного на ул. Раху автомобиля были украдены рабочие инструменты. Стоимость разбитого автомобильного окна и украденных вещей составила 540 евро.

Будни спасателей

29 июля в 8.37 поступило сообщение, что из-под крыши одного из гаражных боксов на ул. Раху в Нарве струится дым. Спасатели потушили пожар и проверили, чтобы соседним боксам ничего не угрожало.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента