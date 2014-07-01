Пьяный мужчина утонул в запрудном озере Силламяэ

Дата публикации: Сегодня, 12:08

Во второй половине дня во вторник в запрудном озере Силламяэ в Ида-Вирумаа, скорее всего, утонул нетрезвый мужчина, который до сих пор не найден.

В 16.51 в центр тревоги поступило сообщение, что 30-летний мужчина, который мог быть нетрезв, прыгнул в среднее запрудное озеро Силламяэ и утонул, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра. Прибывшие на место спасатели безуспешно искали мужчину до 18.13 и в среду продолжат поиски.

Спасательный департамент напоминает, что нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя пропадает ощущение опасности, люди в такой ситуации часто решают освежиться в водоеме, поплавать или испытать себя. После потребления алкоголя возможны нарушения координации, человек может не ощущать температуру воды и переоценивать свои способности. Для купания советуется выбирать знакомые водоемы и отдавать предпочтение пляжам с охраной.

BNS