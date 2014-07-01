Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 12:26

24 июля в Нарве из магазина на Таллиннском шоссе, разбив витрину, украли два обогревателя. Ущерб уточняется. Иллюстративное фото.

Грубое нарушение общественного порядка

24 июля в поступило сообщение, что в Нарве в развлекательном заведении на улице 1.Йыэ было совершено нападение на 27-летнего и 48-летнего мужчин. Полиция задержала двух подозреваемых — молодых людей 24 и 22 лет от роду.

Физическое насилие

23 июля в Нарве в квартире на улице Раху на 32-летнего мужчину напал его отец. Полиция задержала 58-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

24 июля в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе на 31-летнюю женщину напал ее 32-летний супруг.

24 июля в Нарве в квартире дома в Школьном переулке 34-летний мужчина избил свою 44-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

Кражи

22 июля в Нарве из квартиры на улице Даумана были украдены ноутбук Asus, планшет Samsung и прочие вещи. Ущерб составил 750 евро.

23 июля в Нарве из квартиры на проспекте Кангеласте были украдены ноутбук Acer и прочие вещи. Ущерб составил 427 евро.

23 июля в Нарве из легкового автомобиля, припаркованного около жилого дома на улице Креэнхольми, были украдены рабочие инструменты и прочие вещи. Ущерб составил 335 евро.

24 июля в Нарве в магазине на Таллиннском шоссе разбили витрину и украли два обогревателя. Ущерб уточняется.

23 июля в Нарве из легкового автомобиля, припаркованного на улице Пушкина, украли мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 600 евро.

Будни спасателей

21 июля в 00.39 поступило сообщение, что в Нарве на улице Ыху горит садовый домик. Пожар был потушен в 00.57.

22 июля в 6.02 спасатели потушили мусорный контейнер, который горел на улице Сядеме в Нарве.

22 июля в 23.54 спасатели выехали на проспект Кангеласте в Нарве, чтобы потушить горевший там мусор.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента