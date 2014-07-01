Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 14:14

Иллюстративное фото.

Подозревается в попытке убийства

Согласно подозрению, в субботу, 15 июля, в 10:30 в баре на бульваре Виру в Силламяэ 42-летний мужчина неоднократно ударил ножом 27-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчины не были знакомы друг с другом.

У подозреваемого раннее отсутствовали уголовные наказания.

В понедельник Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу. С разрешения Вируского уездного суда подозреваемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.

Досудебное производство уголовного дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.



Елена Филиппова,

Вируская окружная прокуратура

Физическое насилие

14 июля в Нарве в квартире на ул. Раху 48-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу.

15 июля в Силламяэ на бульваре Виру была несколько раз избита 27-летняя женщина.

17 июля в Нарве на ул. Виру был избит 20-летний молодой человек.

Кражи

15 июля в Нарве из подвала дома на ул. Тиймана были украдены триммер и два велосипеда. Ущерб составил 450 евро.

16 июля в Нарве неизвестные разбили окно и проникли в квартиру на ул. Пушкина. Из квартиры были украдены телевизор, компьютер и шуруповерт. Ущерб составил 900 евро.

17 июля в Нарве с лестничной площадки дома на ул. Кангеласте был украден велосипед Scott. Ущерб составил 640 евро.

Будни спасателей

15 июля в 0.22 спасатели потушили диван, который горел на автобусной остановки возле садового товарищества Metsa, около Нарвы.

16 июля в 6.56 поступило сообщение, что в Нарве горит одна из комнат трехкомнатной квартиры на втором этаже дома на ул. 26 Июля. Остававшийся в квартире человек не пострадал. Пожар был потушен в 10.35. В квартире отсутствовал датчик дыма.

17 июля в 11.48 спасатели выехали на ул. Техасе в Нарве, где загорелся мусор и старые шины. Пожар был потушен.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента