Полицейская сводка

ПроисшествияПолицейская сводка
Иллюстративное фото.
Подозревается в попытке убийства
Согласно подозрению, в субботу, 15 июля, в 10:30 в баре на бульваре Виру в Силламяэ 42-летний мужчина неоднократно ударил ножом 27-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчины не были знакомы друг с другом.
У подозреваемого раннее отсутствовали уголовные наказания.
В понедельник Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу. С разрешения Вируского уездного суда подозреваемый был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.
Досудебное производство уголовного дела ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.
Елена Филиппова,
Вируская окружная прокуратура
Физическое насилие
14 июля в Нарве в квартире на ул. Раху 48-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу.
15 июля в Силламяэ на бульваре Виру была несколько раз избита 27-летняя женщина.
17 июля в Нарве на ул. Виру был избит 20-летний молодой человек.
Кражи
15 июля в Нарве из подвала дома на ул. Тиймана были украдены триммер и два велосипеда. Ущерб составил 450 евро.
16 июля в Нарве неизвестные разбили окно и проникли в квартиру на ул. Пушкина. Из квартиры были украдены телевизор, компьютер и шуруповерт. Ущерб составил 900 евро.
17 июля в Нарве с лестничной площадки дома на ул. Кангеласте был украден велосипед Scott. Ущерб составил 640 евро.
Будни спасателей
15 июля в 0.22 спасатели потушили диван, который горел на автобусной остановки возле садового товарищества Metsa, около Нарвы.
16 июля в 6.56 поступило сообщение, что в Нарве горит одна из комнат трехкомнатной квартиры на втором этаже дома на ул. 26 Июля. Остававшийся в квартире человек не пострадал. Пожар был потушен в 10.35. В квартире отсутствовал датчик дыма.
17 июля в 11.48 спасатели выехали на ул. Техасе в Нарве, где загорелся мусор и старые шины. Пожар был потушен.
По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента
В мире
Мэй заявила о прочности оборонного сотрудничества Эстонии и...
Тереза Мэй встретилась в Лондоне с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом....
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие...
Для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета....
Париж больше не настаивает на уходе Асада...
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление....
Есть анекдот!
Винтаж - лучший подарок...
А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как...
ОТБОРное видео
Шарманка...
...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Город дарит детские площадки, но товарищества с ним так и...
Жители не очень охотно соглашаются обустраивать детские площадки за свой счёт....
Как изменится жизнь людей с 1 июля 2017 года?...
Смею утверждать, что с нового года жизнь в стране стала лучш-...
Парки Нарва-Йыэсуу реконструируют, но для этого предстоит...
Cостоялась презентация проекта реконструкции Тёмного и Светлого парков....