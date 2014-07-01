На выезде из Нарвы столкнулись два автомобиля

Дата публикации: Сегодня, 11:35

Foto: Roman Vikulov, Delfi

18 июля около 15:40 на выезде из Нарвы в сторону Таллинна произошло столкновение микроавтобуса Opel и автомобиля BMW.

В пресс-службе Идаской префектуры полиции Delfi сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в BMW: 1 взрослый и 2 ребенка. По информации полиции все трое получили сравнительно легкие телесные повреждения.

По предварительным данным, причиной аварии было то, что водитель BMW потерял управление и пересек двойную сплошную - выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.

Возможно, аварии мог способствовать сильнейший ливень, прошедший днем в Ида-Вирумаа.

Роман Викулов