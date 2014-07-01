Суд взял под стражу женщину, подозреваемую в нападении с ножом на Певческом поле

ПроисшествияСуд взял под стражу женщину, подозреваемую в нападении с ножом на Певческом поле
12 июля полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции задержали в Нарве 21-летнюю женщину, которая была взята под стражу по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры.
Женщина подозревается в том, что 16 июля в Таллинне вблизи Певческого поля она напала с ножом на 22-летнего мужчину, который получил серьезные повреждения. Пострадавший до сих под находится на лечении в больнице.
Старший прокурор Саския Каск сказала, что полицейские непосредственно после нападения при помощи свидетелей установили личность напавшей женщины, скрывшейся с места происшествия. "Полицейские начали проверять возможные места, где может находиться женщина, и ее задержали в эту среду в Нарве. Суд удовлетворил ходатайство о взятии женщины под стражу", – сказала Каск.
По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, свою роль в этом происшествии мог сыграть алкоголь. "Мы знаем, что и нападавшая, и жертва по время нападения находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и это могло быть одной из причин, почему ссора между ними зашла так далеко. Чрезмерное употребление алкоголя и состояние опьянения сильно влияют на поведение человека и в таком состоянии человек не думает рационально. Как правило, в подобных случаях либо жертва, либо нападающий находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения", – сказал Кумм.
Кумм добавил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя почти на каждых выходных совершается тяжкое преступление. Вызывает беспокойство полиции и то, что люди берут с собой по какой -то причине колющие предметы. "Нам все больше сообщают о том, что люди берут с собой на вечеринки колющие и режущие предметы. Это ненормально. Отдыхать следует все же без ножа в кармане", – сказал Рогер Кумм.
Уголовное делопроизводство ведет Пыхьяская префектура, ведением производства руководит Пыхьяская окружная префектура.
Департамент полиции и погранохраны
Пыхьяская префектура
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