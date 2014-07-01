Полицейская сводка

ПроисшествияПолицейская сводка
Ограбление
8 июля в Нарве на улице Виру двое неизвестных молодых человека напали на 50-летнего мужчину и отняли у него кошелек с деньгами и документами. Ущерб составил 1253 евро.
Физическое насилие
8 июля в Нарве на улице Пушкина 30-летний мужчина избил другого 30-летнего мужчину.
8 июля в Нарве на улице Партизани неизвестный человек напал на 37-летнего мужчину.
9 июля в Нарве на улице Пушкина 40-летний мужчина ворвался в квартиру своей 34-летней сожительницы. Полиция задержала мужчину.
Кражи
7 июля в Нарве на улице Лаврецова были украдены два велосипеда. Ущерб составил 810 евро.
8 июля в Нарве в развлекательном заведении на улице Раквере был украден мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 792 евро.
8 июля в Нарве из подвала дома на улице Энергия были украдены аэрогриль и прочие вещи. Ущерб составил 240 евро.
10 июля в Силламяэ с фасада дома на улице Кеск была украдена видеокамера наблюдения. Ущерб составил 542 евро.
Присвоение имущества
7 июля в Нарве кто-то присвоил мобильный телефон iPhone SE, забытый в примерочной кабинке торгового центра на Таллиннском шоссе. Ущерб составил 493 евро.
Будни спасателей
7 июля в 23.03 спасателям пришлось выехать на улицу Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу, где в мусорном контейнере загорелся мусор.
8 июля в 14.10 спасатели потушили оставленный без присмотра костер на улице Выйду в Нарве. В 15.47 бесхозные костры пришлось тушить уже на улице Партизани. И еще один костер был потушен на следующий день на улице Вихма.
10 июля в 6.59 спасатели потушили горящее дерево на улице Толстого в Силламяэ.
10 июля в 9.51 поступило сообщение, что в Нарве, в квартире, расположенной на четвертом этаже дома на улице Мыйза, загорелся холодильник. Прибывшие на место спасатели потушили холодильник и проветрили помещение. Причина возгорания неизвестна. В квартире не было дымового датчика.
По информации ДПП и Спасательного департамента
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