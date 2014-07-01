Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 10:40

Физическое насилие

1 июля в Нарве на улице Кангеласте незнакомый человек ударил 43-летнего мужчину.

2 июля в Нарве в баре на улице Мыйза неизвестная женщина напала на 17-летнюю девушку.

2 июля в Силламяэ в квартире на улице Гагарина 47-летний мужчина избил свою 48-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

Кражи

30 июня в Силламяэ с территории предприятия на улице Вески были украдены измеритель влажности, тестер, плоскогубцы и прочие вещи. Ущерб составил 2670 евро.

1 июня в Нарве у припаркованного на улице Тиймани автомобиля Volkswagen разбили окно и украли из салона рабочие инструменты. Ущерб составил 265 евро.

3 июля в Нарве из помещения при мусоропроводе жилого дома на улице Раквере был украден велосипед Classic. Ущерб составил 270 евро.

Будни спасателей

2 июля в Силламяэ спасателям пришлось выехать к пятиэтажному кирпичному дому на бульваре Виру, где на первом этаже из-за чада от сгоревшей пищи сработал дымовой датчик. Хозяйка, находившаяся на тот момент дома, сама разобралась с проблемой и проветрила помещение еще до приезда спасателей. Спасатели проверили помещение и удалились с места событий.

В тот же день в 20.19 поступило сообщение о загоревшемся мусорном контейнере на улице Раху в Нарве. Спасатели ликвидировали возгорание к 20.26.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента