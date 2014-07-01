Спасательный департамент начинает кампанию «Жилет спасет в воде»

ПроисшествияСпасательный департамент начинает кампанию «Жилет спасет в воде»
Спасательный департамент в текущем году продолжит повышать осведомленность населения о необходимости использования спасательного жилета в водном судне.
Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что начавшаяся кампания «Жилет спасет в воде» призывает участников поездок по рекам, озерам и морю надевать спасательный жилет.
«Если использование ремня безопасности в машине сегодня стало нормой, то спасательный жилет в водном судне используют только 50% людей. Первый раз о важности спасательного жилета департамент говорил прошлым летом, а основной целью кампании было донести до населения важность использования жилета при поездках на воде», - подчеркивает пресс-служба.
Департамент напомнил, что в 2016 году в Эстонии утонуло 47 человек. При этом спасательный жилет был одет только у одного погибшего. Каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также находясь на реке, озере и маленьких водоемах.
В прошлом году в Эстонии утонуло 3,5 человека на 100 000 населения. В сравнении с северными странами количество утонувших в Эстонии гораздо выше.
По словам директора отдела профилактики Спасательного департамента Индрека Интса предыдущие кампании по водной безопасности ведомства были сконцентрированы на двух темах – плавание в нетрезвом состоянии и важность использования спасательного жилета.
«Тема летней кампании была обусловлена как печальной статистикой, так и тем, что люди продолжают беспечно относится к безопасности на воде. Поэтому в этом году Спасательный департамент сосредоточит свое внимание снова на важности использования спасательного жилета», - сказал Интс.
В рамках кампании по водной безопасности Спасательный департамент организует по всей Эстонии 82 дня безопасности, а также 60 мероприятий будет организовано спасателями-добровольцами.
На днях безопасности будут представлены инновационные решения для повышения осведомленности. Например, можно будет сфотографироваться у так называемой «greenscreen», а также потренироваться безопасности используя специальное решение виртуальной реальности. Несомненно, на днях безопасности можно будет и познакомиться ближе со спасательным жилетом. Также летом пройдет и серия практических занятий по водной безопасности в детских лагерях.
В этом году Спасательный департамент расширил круг партнеров и привлек в кампанию несколько новых партнеров по сотрудничеству. Так, например, в эфире радио KUKU можно послушать специальную передачу под названием «Трезвый развозчик», а благодаря специальному решению от команды проекта «Деломер» начиная с 12 июня можно дать обещание, связанное с водной безопасностью.
Кампанию этого года делают необычной и тот факт, что в специальном видео участвуют знаменитые стендап-комики Маттиас Наан и Тигран Геворкян.
BNS
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