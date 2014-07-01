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Происшествия
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве Юрия

Дата публикации: Сегодня, 13:37

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве Юрия

 

Нарвское отделение полиции просит помощи в поиске пропавшего 16 мая 52-летнего Юрия.

По имеющейся у полиции информации, Юрий ушел из дома на улице Выйду 16 мая и до сих пор не вернулся. Близкие и полицейские проверили места его возможного местонахождения, но поиски результатов пока не принесли. У Юрия нет при себе мобильного телефона, денег и документов. Мужчина и раньше уходил из дома, но не на столь длительное время.

Рост мужчины – около 170 см, он плотного телосложения, лыс. На Юрии были синие джинсы и свитер. Информация передана полицейским патрулям, которые занимаются поиском мужчины в Нарве и окрестностях города.

Всех, кто видел Юрия после 16 мая, либо имеет информацию о его местонахождении, просим позвонить по номеру 112, 35 76 149 или 35 76 011.

 

Виктория Корпан
пресс-секретарь
Департамента полиции и погранохраны

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