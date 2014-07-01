Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 11:47

Нападение на представителя правопорядка

3 июня около 22 часов 57-летний пьяный мужчина ударил находившегося в патрульной машине полицейского-практиканта, мужчину 26 лет. Пьяный мужчина был задержан.

Физическое насилие

4 июня в Нарве на лестничной клетке дома на улице Уускюла 56-летнего мужчину избил его сосед, 34-летний мужчина.

Кражи

1 июня в поселке Ольгина из жилого дома на Нарвском шоссе были украдены электропила, резак, пылесос, набор отверток и прочие рабочие инструменты и вещи. Ущерб - 1501 евро.

2 июня с лестничной площадки дома на бульваре Мере был украден велосипед Xperia. Ущерб составил 370 евро.

3 июня в Нарве на Петербургском шоссе был украден мобильный телефон iPhone. Ущерб составил 635 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны



