Проверят пожарную безопасность домов, квартир и дач жителей Ида-Вирумаа

Дата публикации: Сегодня, 12:42

Восточный спасательный центр спасательного департамента планирует в мае и июне рейды с целью контроля соответствия жилых помещений требованиям пожаробезопасности.

Рейды пройдут в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Инспектора обращают внимание, что в этом году проверки коснутся тех квартир и домов, куда спасатели не приходили с консультацией.

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В ходе домашнего консультирования по пожаробезопасности, которое проходило с начала этого года, спасатели вместе с собственниками жилья осмотрели электросети и системы отопления в домах и квартирах, проконтролировали, правильно ли установлен дымовой датчик, и бесплатно установили его тем, кто в нем нуждался.

Справка: В ходе проведенного в Нарве консультирования в 627 домохозяйствах выяснилось, что дымовой датчик отсутствовал или был неисправен в более чем половине случаев. Этот год принес уже две смерти от пожаров – в марте в Кохтла-Ярве погибла женщина, а в апреле в Нарве – мужчина. В обоих случаях в квартирах отсутствовал дымовой датчик, что и повлекло за собой столь тяжелые последствия.

Руководитель бюро контроля за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийм обращает внимание на то, что люди, которые в течение долгих лет пренебрегают установкой дымового датчика, на самом деле подвергают риску не только свою жизнь, но и имущество, жизнь и здоровье членов своей семьи и своих соседей.

Вдобавок осуществят инспектора и контроль в садовых товариществах, в ходе которого проверят отопительные системы и наличие дымовых датчиков.

«Распространено мнение, что дача не является жилым помещением в классическом смысле, поскольку там не живут круглогодично. Однако с точки зрения пожаробезопасности нет никакой разницы, проводит человек в помещении 365 дней в году или же ночует один раз», - подчеркивает Марти Сийм.

Инспекторы Восточного центра спасательного департамента планируют рейды в садоводческое товарищество «Спутник» в Силламяэ и в садовые товарищества в Нарве. Вышеназванные рейды пройдут с мая до конца августа.

Осуществляющие контроль инспектора носят одежду с эмблемой Спасательного департамента и предъявляют удостоверение работника департамента.

Спасательный департамент напоминает, что информацию по вопросам консультирования в домохозяйствах можно получить по телефону 1524, который работает круглосуточно.



Евгения Парв,

руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра