Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 13:48

Физическое насилие

19 мая в Нарве в квартире на улице Раху 26-летний мужчина был избит своим 40-летним братом.

19 мая в Нарве возле магазина на улице Креэнхольми было совершено нападение на 37-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

21 мая в Нарва-Йыэсуу в доме на улице Линда 27-летнюю женщину избил ее находившийся в состоянии алкогольного опьянения супруг. Полиция задержала 50-летнего мужчину.

Кражи

19 мая в Нарве из припаркованного на улице Партизани легкового автомобили был украден сенсорный экран от центральной консоли. Ущерб составил 400 евро.

Будни спасателей

За минувшую неделю в Ида-Вирумаа было потушено 13 ландшафтных пожаров. Спасательный департамент напоминает, что в лесу разводить огонь можно только в специально оборудованных для этого местах или с разрешения владельца леса.

22 мая в 19.01 поступило сообщение, что в Нарве на улице Тийги горит входная дверь в заброшенное школьное здание. Пожар был потушен к 19.12. А в 19.31 спасатели потушил мусор, который горел в заброшенном здании на улице Графова.

Восточно-эстонская саперная группа 20 мая в деревне Мустанина близ Нарвы обнаружила и обезвредила 105-мм снаряд времен войны.

По информации ДПП и Спасательного департамента