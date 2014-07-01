Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 11:51

14 мая из багажного отделения автобуса был украден чемодан. Иллюстративное фото.

Физическое насилие

14 мая в Силламяэ в квартире на улице Чкалова находившийся в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина напал на свою 31-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

14 мая в Нарве на улице Пиксе находившийся в состоянии алкогольного опьянения 48-летний мужчина причинил физическую боль своей 48-летней супруге. Полиция задержала мужчину.

Кражи

14 мая из багажного отделения автобуса на линии Таллинн-Нарва был украден чемодан, в котором находились ноутбук, одежда и прочие вещи. Ущерб составил 555 евро.

16 мая в Нарве из машины, припаркованной на улице Выйду, были украдены видеорегистратор с картой памяти, конвертер и три комплекта ключей от автомобиля. Ущерб составил 600 евро.

Будни спасателей

За прошедшую неделю спасатели потушили в Ида-Вирумаа 32 ландшафтных пожара. Самый крупный из них произошел 14 мая рядом с деревней Солдина, где прошлогодняя трава горела на площади в 13 гектаров.

15 мая в 7.25 спасатели потушили мусор, который горел в мусорном контейнере на улице Айа в Нарва-Йыэсуу.

15 мая в 18.11 спасатели выехали к многоквартирному дому на Таллиннском шоссе. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне подгорела пища. В квартире был установлен дымовой датчик, и он сработал.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента