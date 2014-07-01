Ученики и персонал гимназии Кохтла-Ярве были эвакуированы из-за запаха хлора

Дата публикации: Сегодня, 14:42

Хлор – это удушливый газ с желто-зеленым цветов.

Помещения гимназии Кохтла-Ярве, в которых в понедельник утром стал распространяться запах хлора, к полудню вновь в полной безопасности.

"Спасатели вместе с работниками департамента здоровья проверили состояние помещений, опасных концентраций хлора нигде обнаружено не было. Помещения проветрены, а уроки на сегоднязавершены", сообщили в 11.30 из спасательного центра.

Директор школы направил родителям сообщение о произошедшем с рекомендацией обратиться к медикам, если у детей возникнут какие-либо недомогания.

Из-за распространившегося запаха хлора из гимназии Кохтла-Ярве были эвакуированы 385 учеников, 35 учителей, 20 сотрудников школы, сообщил спасательный департамент. Ученики были отправлены по домам. Двое школьных работников пожаловались на недомогание и прошли медосмотр, с их здоровьем все в порядке.

Вероятная причина распространения запаха — утечка хлора в школьном бассейне.

"BNS"