Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 14:14

Вымогательство

5 мая 21-летний мужчина под угрозой применения силы вымогал деньги у 18-летнего юноши.

Физическое насилие

5 мая в Нарве на Таллиннском шоссе 17-летний юноша ударил 18-летнего, а также причинил физическую боль 39-летнему мужчине. Полиция задержала 17-летнего юношу.

6 мая в Нарве на улице Креэнхольми было совершено нападение на 29-летнего и 40-летнего мужчин. Полиция задержала подозреваемого - 29-летнего мужчину. Пострадавшие после оказания им медицинской помощи были отпущены из больницы домой.

6 мая в поселке Ольгина на Нарвском шоссе 24-летний мужчина напал на свою 29-летнюю супругу.

6 мая в Силламяэ на улице Каяка было совершено нападение на 30-летнего мужчину.

8 мая в Нарве в квартире на улице Даумана на 79-летнюю женщину напал ее сын. Полиция задержала 59-летнего мужчину.

Кражи

6 мая в Нарве из гардероба расположенного на Таллиннском шоссе центра по проведению свободного времени были украдены два мобильных телефона, динамик и 10 евро наличными. Ущерб составил 879 евро.

8 мая в Силламяэ с лестничной площадки дома на улице Калда был украден велосипед. Ущерб составил 250 евро.

8 мая в Нарве из квартиры на улице Вестервалли были украдены ноутбуки Asus и Dell. Ущерб - 400 евро.

По информации Департамента полиции и погранохраны