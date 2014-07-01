Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 10:50

Физическое насилие

28 апреля в Нарве в квартире на улице Мальми, 46 летнюю женщину ударил ее знакомый мужнина.

29 апреля в Нарве на улице Креэнхольми было совершенно нападение на находящуюся в состоянии алкогольного опьянения 34-летнюю женщину. Женщина была доставлена в больницу для обследования.

30 апреля в Нарве в квартире на улице Уускюла, на 58-летнюю женщину напал супруг ее дочери. Полиция взяла под стражу 32-летнего мужчину.

30 апреля в Нарве в квартире на улице Креэнхольми 58-летнюю женщину ударил ее супруг. Полиция взяла под стражу 58-летнего мужчину.

1 мая в Синимяэ в офисе на улице Ластекоду 26-летний мужчина ударил 59-летнюю женщину.

1 мая в Нарве в квартире дома на улице 26 Июля на 42-летнюю женщину напал ее 44-летний супруг. Полиция задержала мужчину.

Кражи

28 апреля в Нарве в кафе на улице Энергия был украден мобильный телефон Samsung. Ущерб составил 320 евро.

28 апреля в Нарве в гаражном кооперативе на улице Раху неизвестные вскрыли гаражный бокс и украли различные рабочие инструменты. Ущерб составил 720 евро.

28 апреля в Силламяэ из раздевалки спортивного зала на улице Кеск был украден мобильный телефон iPhone. Ущерб составил 339 евро.

Будни спасателей

27 апреля в 20.19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице 26 Июля, где жители многоквартирного дома почувствовали запах дыма в подъезде. Владелец квартиры сам открыл дверь спасателям и объяснил, что дело в подгоревшей пище и что он смог самостоятельно ликвидировать возгорание. В квартире был дымовой датчик, но в неисправном состоянии.

28 апреля в 15.10 спасатели выезжали на вызов о возгорании прошлогодней травы на улице Кадастику в Нарве.

В 16.32 спасателей по аналогичной причине вызвали на Таллинское шоссе в Нарве.

29 апреля спасатели выезжали тушить загоревшийся мусорный контейнер в Силламяэ на улице Ранна.

В 23.02 поступило сообщение, что в Нарве открытым пламенем горит автомобиль. Пожар удалось ликвидировать в 23.21. Предполагаемая причина возгорания - неисправность электропроводки.

1 мая спасателям поступило 14 вызовов о возгорании прошлогодней травы по Ида-Вирумаа.

1 мая в 22.15 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в городе Силламяэ на улице Павлова. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что причина дыма - сгоревшая на кухне пища. Спасатели проветрили квартиру. В квартире были дымовые датчики.

По информации Департамента полиции, погранохраны и спасательного департамента