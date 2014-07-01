Дата публикации: Вчера, 15:21

Полиция просит помощи в поиске 59-летнего Владимира, который не выходит на связь с 10 апреля. По словам близких Владимира, в последний раз они разговаривали с ним по телефону 10 апреля, мужчина находился в это время на своей даче в Нарве, в садовом товариществе на улице Ясмийни (Jasmiini).

Полиции о пропаже Владимира сообщили 24 апреля и с этого времени мужчину ищут. У знакомых и соседей Владимира нет информации о том, где он может находиться.

Его рост 174 см, он худощавого телосложения, у Владимира седые волосы. Нa нем может быть синяя рубашка в клетку, но точно неизвестно, во что Владимир может быть одет.

Всех, у кого есть информация о местонахождения Владимира, просим позвонить в полицию по номерам 357 6149, 357 6011 или 112.

Виктория Корпан

пресс-секретарь