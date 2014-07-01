Дата публикации: Сегодня, 10:00

Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены, которую видели в последний раз в пятницу, 21 апреля.

По словам матери девочки, Елена ушла из дома в Кохтла-Ярве в пятницу вечером и после этого с ней не удается связаться. Мобильный телефон Елены выключен, поэтому нет возможности позиционировать ее месторасположение. По имеющейся у полиции информации, Елена и раньше самовольно уходила из дома, но не на столь длительное время.

Полицейские проверили места и адреса, где могла находиться девочка, а также поговорили с ее друзьями и знакомыми, но поиски пока результатов не принесли. Описание внешности Елены переданы полицейским патрулям, активными поисками девочки занимаются и молодежные полицейские.

Рост Елены – 170 см, она худощавого телосложения, у нее каштановые волосы средней длины. Когда она уходила из дома, на ней была серо-зеленая куртка, темные брюки и темная обувь.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Елены, просим связаться с полицией по номеру 5855 8390 или 112.

Виктория Корпан

пресс-секретарь