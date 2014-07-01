ДТП в Нарве: пострадал 12-летний велосипедист

Дата публикации: Сегодня, 10:44

Иллюстративное фото.

В субботу, 22 апреля, в Нарве автомобиль Audi A4 на перекрестке сбил 12-летнего велосипедиста, ехавшего на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу, пишет rus.err.ee.

ДТП произошло в 16:25 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Рохелине, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Совершавший правый поворот автомобиль Audi A4, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, не остановился перед светофором в то время, как дорогу на велосипеде пересекал 12-летний мальчик.

Скорая помощь доставила велосипедиста, который совершал поездку без обязательного для него защитного шлема, в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.