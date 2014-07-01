Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 15:24

Физическое насилие

14 апреля в Нарве в развлекательном заведении на проспекте Выйду было совершено нападение на 28-летнего мужчину. Полиция задержала в качестве подозреваемого 18-летнего молодого человека.

16 апреля в Нарве, в квартире на улице Креэнхольми, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний мужчина напал на свою мать. Полиция задержала мужчину.

Кражи

14 апреля в Нарве на проспекте Выйду у 19-летнего молодого человека был украден мобильный телефон iPhone. Величина ущерба уточняется.

17 апреля в Нарве в развлекательном заведении на улице Раквере был украден мобильный телефон iPhone. Ущерб составил 458 евро.

17 апреля в Силламяэ с лестничной площадки дома на улице Павлова был украден велосипед Voltage. Ущерб составил 445 евро.

Будни спасателей

15 апреля в 20.04 поступило сообщение о том, что в Силламяэ на улице Каяка возле заброшенных зданий бараков горят старая кровать и матрас. Спасатели потушили возгорание к 20.28. Предполагаемая причина пожара - поджог.

По информации Департамента полиции и погранохраны