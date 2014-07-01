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Происшествия
Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 11:35

Полицейская сводка

 

В пожаре погиб человек

В воскресенье рано утром произошел пожар в многоквартирном доме на улице Даумана в Нарве. В ходе спасательных работ был обнаружен труп мужчины.

В 5:48 сообщение о задымлении в квартире, находящейся на первом этаже, поступило в Центр тревоги, передает пресс-служба Идаского спасательного центра.

На место происшествия прибыла Нарвская спасательная команда и скорая помощь. Спасатели выяснили, что горит квартира на первом этаже, а лестничная площадка вся в дыму.

Спасатели попали в однокомнатную квартиру через окно, после чего приступили к поиску пострадавших и тушению огня. С помощью термокамеры был обнаружен лежащий на диване в комнате мужчина без признаков жизни. Его вытащили из квартиры и передали в руки медиков. К сожалению, спасти мужчину им не удалось.

Пожар был потушен к 6:10. По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар возник из-за неосторожного курения. В квартире был датчик дыма, но он не работал.

Спасательный департамент напомнил, что в этом году в пожарах погибли уже 10 человек. Как правило, к трагедии приводит неосторожное курение, отсутствие дымового датчика или его неисправность.

Грубое нарушение общественного порядка

10 апреля в Нарве в магазине на улице Кереса 27-летняя женщина устроила бурную ссору со своей знакомой.

Физическое насилие

7 апреля в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 41-летнюю женщину избил ее 54-летний знакомый. Полиция задержала мужчину.

7 апреля в Силламяэ в квартире на улице Гагарина на 41-летнюю женщину напал ее 37-летний супруг. Полиция задержала мужчину.

10 апреля в Нарве в квартире на улице Раху 26-летнюю женщину избил ее 30-летний знакомый.

Кражи

10 апреля в Нарве из подвала многоквартирного дома на улице Энергия был украден комплект автомобильных дисков. Ущерб составил 250 евро.

10 апреля в Силламяэ из подъезда дома на улице Ранна был украден домофон. Ущерб составил 400 евро.

7 апреля в Нарве из подвала многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ были украдены музыкальный центр Sony, видеокамера Sony и прочие вещи. По предварительным данным, сумма ущерба составила 335 евро. Полиция задержала в качестве подозреваемых 41-летнего мужчину и 31-летнюю женщину.

Мошенничество

7 апреля в Нарве возле стадиона на проспекте Кангеласте у 76-летнего мужчины два незнакомых мужчины украли банковскую карточку. Позднее по этой карточке в банковской конторе были получены 3200 евро.

 

По информации Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента

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