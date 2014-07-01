В Рапласком уезде младенец в коляске утонул в бассейне

Дата публикации: Сегодня, 10:16

В Рапласком уезде в понедельник днем порыв ветра столкнул стоявшую во дворе коляску с ребенком в бассейн, находившийся в коляске младенец утонул.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мария Гоньяк, по словам которой вызов в деревню Уускюла волости Рапла поступил в 16.31. По словам очевидцев, сильный ветер подтолкнул стоявшую на улице коляску с ребенком и она скатилась в расположенный рядом с домом бассейн. Спавший в коляске 10-месячный младенец захлебнулся.

«Попытки медиков реанимировать ребенка ни к чему не привели», - сказала Гоньяк.

В связи с происшествием полиция возбудила уголовное расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

Baltic News Service