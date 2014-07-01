Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 15:22

31 марта в Силламяэ были украдены три велосипеда. Иллюстративное фото.

Грубое нарушение общественного порядка

2 апреля в рейсовом автобусе, следовавшем из Таллинна в Нарву, 65-летний мужчина напал на 32-летнего водителя автобуса. Водитель был вынужден остановить автобус на автобусной остановке в Тойлаской волости и вызвать наряд полиции. Полицейские задержали 65-летнего мужчину.

Насилие в отношении представителя власти

1 апреля в 20.15 на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Раху в Нарве находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 16-летняя девушка мешала сотрудникам полиции выполнять свои обязанности. Девушка была задержана.

Физическое насилие

1 апреля в Нарве возле развлекательного заведения на ул. Раквере неизвестные личности напали на 32-летнюю женщину и ее спутника.

1 апреля в Нарве в комнате общежития на ул. Вестервалли на 28-летнюю женщину напал ее знакомый 46-летний мужчина. Полиция задержала мужчину.

1 апреля в Нарве в комнату 54-летней женщины в общежитии на ул. Вестервалли ворвался ее знакомый.

Кражи

3 апреля в Силламяэ на ул. Ранна была украдена камера наружного наблюдения HikVision и антенна Nanostation. По предварительной оценке ущерб составил 700 евро.

2 апреля в Нарве из припаркованной на ул. Мальми автомашины был украден комплект шин. Ущерб составил 600 евро.

2 апреля в Силламяэ из подвала дома на ул. Горки был украден велосипед Scott. Ущерб составил 300 евро.

2 апреля в Нарве из квартиры на ул. Кангеласте было украдено различных вещей на сумму 506 евро. Полиция задержала подозреваемого - 43-летнего мужчину.

31 марта в Силламяэ с лестничной площадки дома на Геологической улице были украдены велосипеды Scott, Trek и еще одни велосипед неопознанной марки. Ущерб составил 235 евро.

Будни спасателей

3 апреля в 23.35 спасатели были вызваны к дому номер 3 на Петровской площади в Нарве, откуда поступило сообщение о запахе дыма. На месте выяснилось, что в одной из квартир на кухне пригорела пища. Последствия возгорания были ликвидированы к 23.50.

По информации Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента