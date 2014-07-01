+Галерея. В дипломате на Петровской заподозрили взрывное устройство

Дата публикации: Сегодня, 09:52

В понедельник вечером в полицию сообщили, что на скамейке на Петровской площади, недалеко от дверей Нарвского городского собрания, лежит подозрительный бесхозный дипломат. В тот же день произошёл теракт в петербургском метро, и сами собой напрашивались тревожные аналогии. Но к счастью, подозрительный дипломат, который уничтожил робот-сапёр, оказался пуст.

Полиция оцепила Петровскую площадь, когда в горуправе и горсобрании заканчивался рабочий день. На место прибыла также машина скорой помощи и экипаж спасателей. Выходящих из здания людей и прохожих полицейские просили отойти подальше, но разрешали владельцам забрать машины с площади.

На площади оказалось и городское руководство. Председатель горсобрания Александр Ефимов рассказал, что полицейские его не пустили на рабочее место.

Одного нетрезвого мужчину с площади насильно вывели пограничники. Больше двух десятков горожан стояли за линией оцепления, обсуждали происходящее и снимали на смартфоны.

Без пятнадцати шесть вечера к месту происшествия прибыл микроавтобус с группой сапёров. Они разместились за углом здания и начали готовить робота-сапёра.

В 18.09 робот отправился обследовать подозрительный предмет. По команде оператора робот расстрелял подозрительный предмет из водяной пушки. Очевидцы услышали громкий хлопок. Подозрительный дипломат отлетел в сторону и развалился.

Его обследовали сначала с помощью робота, затем сапёр лично - с длинным шестом. Дипломат, к счастью, оказался пуст.

Николай Андреев