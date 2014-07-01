Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 15:07

Физическое насилие

24 марта в Нарве в квартире на улице Раудсилла 41-летний мужчина напал на свою 40-летнюю сожительницу и причинил ей боль и телесные повреждения.

26 марта в Нарве в квартире на проспекте Кангеласте находившийся в состоянии алкогольного опьянения 38- летний мужчина избил своего 65-летнего отца, причинив ему боль и телесные повреждения. Полиция задержала 38-летнего мужчину.

26 марта в Нарве в квартире на улице Вахтра на 43-летнюю женщину напал ее бывший сожитель.

26 марта в Нарве на улице Герасимова 36-летнего мужчину избил другой, незнакомый ему мужчина.

Порча чужого имущества

В ночь с 23 на 24 марта в Нарве на проспекте Кангеласте был подожжен легковой автомобиль Kia Sportage. Также от пожара пострадали стоявшие рядом VW Passat и Toytota Avensis. По предварительной оценке ущерб составил 26000 евро.

Кражи

26 марта в Нарве с припаркованного на улице Креэнхольми грузового автомобиля были украдены GPS- новигатор, видеорегистратор Aiptek и прочие вещи. Ущерб - 305 евро.

26 марта в Нарве из подвала дома на улице Тиймана был украден черно-красный велосипед SCOTT Aspect 660S, номер рамы AS50131428. Ущерб составил 450 евро.

Присвоение чужого имущества

26 марта в Нарве был угнан припаркованный на Таллиннском шоссе автомобиль Toyota Avensis. Позднее машина была найдена в аварийном состоянии вблизи места угона.

Будни спасателей

24 марта в Нарве на улице Пушкина загорелся пластиковый контейнер.

По информации департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента